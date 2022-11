António Félix da Costa, campeão mundial na categoria de LMP2, afirmou nesta segunda-feira que pretende continuar a bater recordes no Mundial de resistência e na Fórmula E, apostando na revalidação do título.

O piloto português falou aos jornalistas na zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

«Acabámos algumas vezes em segundo, perdi uma delas para o Filipe Albuquerque, que veio comigo neste voo e que tem sido sempre um adversário à altura. Este ano, conseguimos colocar tudo junto. Ganhámos as 24 horas de Le Mans, que era um sonho de criança, e juntar isso com a vitória no Campeonato do Mundo de resistência é um culminar de um ano incrível: a entrada na Porsche, a vitória nas 24 horas de Le Mans, o Campeonato do Mundo», afirmou.

Para o também campeão mundial de Fórmula E em 2020, a entrada na Porsche vem agora abrir «perspetivas altíssimas»: «É uma marca que é ultra vencedora em tudo o que faz. As minhas ambições estão completamente alinhadas com as ambições da Porsche. Em relação à WEC, para o próximo ano a ideia é subirmos à categoria principal e lutar por vitórias no Campeonato do Mundo e ir à caça novamente das 24 horas de Le Mans, que para o ano é o centenário. Ganhar essa edição iria ter um sabor ainda mais especia.».

Ainda sem equipa definida para o Campeonato do Mundo de resistência, Félix da Costa adiantou que está na reta final para definir os últimos detalhes.

«As datas da Fórmula E e do WEC não podem coincidir. Essa parte já está bastante alinhada. Agora, vamos ver onde vamos encaixar e qual vai ser a equipa que vamos fazer o Campeonato do Mundo de resistência para o ano. Propostas não faltam e essa é a boa parte do problema. Vamos garantir que vamos estar no carro certo», disse.

Para já a única certeza do piloto passa por querer manter o pé 'carregado no prego a fundo': «Não podendo estar na Fórmula 1, estes são os dois campeonatos com mais prestígio na nossa categoria, na nossa modalidade. Fazemos o que podemos para ganhar. Os meus objetivos agora passam por bater recordes. O dia em que me retire e que pendure o capacete quero deixar o meu nome nas páginas todas dos recordes. Quero deixar o meu legado.»