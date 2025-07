O piloto português António Félix da Costa foi protagonista de uma recuperação notável na última corrida da temporada 2024/25, do Campeonato Mundial de Fórmula E, disputada este domingo em Londres, ajudando a Porsche a conquistar os títulos de construtores e de equipas.

Apesar de ter partido do 22.º e último lugar da grelha, Félix da Costa fez uma excelente gestão de energia e terminou na 6.ª posição, a 18,428 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar).

Cassidy bateu o compatriota Nyck de Vries (Mahindra) por 13,581 segundos, enquanto o suíço Sébastien Buemi (Envision) fechou o pódio, a 14,964 segundos.

Com os oito pontos conquistados por Félix da Costa e mais quatro pontos somados pelo seu colega de equipa Pascal Wehrlein, a Porsche garantiu os dois títulos que ainda estavam em aberto: o de campeão de construtores e o de melhor equipa da temporada.

O britânico Oliver Rowland (Nissan), que já tinha assegurado o título de campeão de pilotos antes desta última jornada, abandonou a corrida, permitindo à Jaguar ultrapassar a Nissan e conquistar o segundo lugar no campeonato de construtores.

Rowland terminou a época com 184 pontos, seguido de Nick Cassidy, que venceu as últimas três provas da temporada e fechou em segundo lugar no campeonato de pilotos, com 153 pontos.

Já António Félix da Costa, campeão da Fórmula E em 2019/20, concluiu o campeonato em 5.º lugar, com 111 pontos, a apenas um do quarto classificado, o britânico Taylor Barnard (McLaren).