O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande foi o designado para apitar o Sporting-Borussia Dortmund e o alemão Felix Zwayer para o Liverpool-FC Porto, jogos da quinta e penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. As confirmações foram feitas na manhã desta segunda-feira, pela UEFA.

Em Alvalade, às 20 horas de quarta-feira, o espanhol de 45 anos vai ser auxiliado por Juan Carlos Yuste e por Roberto Alonso Fernández. O quarto árbitro é Cesar Soto Grado. No vídeo-árbitro vai estar Juan Martínez Munuera, assistido por Ricardo de Burgos.

Já no Liverpool-FC Porto, Zwayer, de 40 anos, vai ser assistido por Marco Achmüller e Mike Pickel. O quarto árbitro é Sven Jablonski. No vídeo-árbitro vai estar Bastian Dankert, assistido por Harm Osmers. O encontro entre dragões e reds é também às 20 horas de quarta-feira.

No grupo C, o Sporting tem os mesmos seis pontos do Borussia Dortmund, num jogo que pode confirmar a qualificação de uma das equipas para os oitavos de final da liga milionária. O Ajax, líder com 12 pontos, está já qualificado. O Besiktas, quarto e último, ainda sem pontos, está já eliminado.

No grupo B, o FC Porto é segundo classificado com cinco pontos, atrás do líder e já qualificado Liverpool, que tem 12 pontos. O Atlético Madrid é terceiro com quatro pontos e o Milan é quarto e último, com um ponto.