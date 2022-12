O Benfica recebe o Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal feminina de futebol, ditou o sorteio realizado na tarde desta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Além do dérbi lisboeta, o sorteio ditou ainda um Racing Power Football Club-Amora, um Clube de Albergaria-Sp. Braga e um Famalicão-Damaiense.

A eliminatória está agendada para 21 de janeiro de 2023 e conta com sete clubes da Liga e um da 2.ª Divisão, o Racing Power.

O cruzamento até à final

Também esta quarta-feira ficou definido o caminho até à final da competição.

Nas meias-finais, fase disputada a duas mãos, o vencedor do Benfica-Sporting defronta o vencedor do Famalicão-Damaiense. Já o vencedor do Racing Power-Amora encontra o vencedor do Clube de Albergaria-Sp. Braga.

A primeira mão das meias-finais está agendada para 15 de março de 2023 e a segunda mão para 30 de abril de 2023. Na primeira mão, joga em casa o vencedor do Benfica-Sporting e o vencedor do Racing Power-Amora.

A final é a 27 de maio de 2023.