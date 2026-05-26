A futebolista espanhola Alexia Putellas está de saída do Barcelona, clube que representou durante 14 épocas, confirmou o clube catalão, esta terça-feira.

«14 anos depois, deixa o “Barça”, mas fá-lo desde o ponto mais alto dos degraus do futebol e com a sensação de ter vivido a melhor história de amor possível com o clube da sua vida», assinala o Barcelona, em comunicado, confirmando a despedida da capita e média de 32 anos.

Putellas, campeã do mundo por Espanha em 2023 e vencedora da Liga das Nações em 2024 e 2025, conquistou, pelo clube, a Liga dos Campeões quatro vezes (2021, 2023, 2024 e 2026), tendo, na edição deste ano, sido eleita a melhor atleta da prova. Foi ainda campeã espanhola por dez ocasiões em 14 épocas, além de 10 Taças do Rei, seis Supertaças e oito Taças da Catalunha, num total de 38 títulos pelo Barcelona.

Individualmente, Putellas foi eleita a melhor jogador do mundo FIFA em 2021 e 2022, anos em que conquistou também a Bola de Ouro.

Putellas, que fez 507 jogos pelo Barcelona (só atrás dos 516 de Melanie Serrano) vai ser homenageada na quarta-feira em Camp Nou. Na história da ligação de quase década e meia de Barcelona, clube ao qual chegou com 18 anos oriunda do Levante, Putellas tem o recorde de maior goleadora da história da equipa feminina, com 232 golos (apenas superados, no masculino, por Lionel Messi, com 672).

A opção por mais um ano de contrato não foi acionada, com a imprensa espanhola a adiantar que Putellas deve rumar ao futebol inglês, para o London City Lionesses, propriedade da empresária norte-americana de origem sul-coreana Michele Kang, igualmente dona do Lyon.