O Sp. Braga venceu o Benfica (3-2) na terceira jornada da Taça da Liga feminina. Malu Schmidt foi a figura da partida com um hat-trick pelas guerreiras do Minho.

A avançada brasileira, Schmidt, abriu as contas do jogo aos 18 minutos para o Sp. Braga. A espanhola Cristina Martín-Prieto restabeleceu o empate na partida (29m). No segundo tempo, Malu bisou para devolver a vantagem ao Sp. Braga (54m e 87m).

Já em tempo de compensação, Caroline Møller, que saltou do banco, reduziu para as águias (90+7m). Com este resultado (3-2), o Sp. Braga ascendeu ao terceiro lugar do grupo A com quatro pontos. O Benfica, por sua vez, é segundo com seis pontos.

Na liderança do grupo A, e apenas com vitórias, está o Valadares de Gaia, que goleou o Marítimo por 6-0. Jennie Lakip foi o destaque com um bis. Laura Luís, Inês Silva, Evy Pereira e Inês Barge também fizeram o gosto ao pé.

Com esta goleada (6-0), o Valadares de Gaia lidera o grupo com nove pontos. O Marítimo, por sua vez, está na quinta e última posição com apenas um ponto.

No outro jogo do dia, o Rio Ave venceu (1-0) o Racing Power e assumiu a liderança do Grupo B. Beatriz Conduto marcou o golo do triunfo das vilacondenses.

Com esta vitória (1-0), o Rio Ave está em primeiro com oito pontos. Já o Racing Power é terceiro com três pontos.