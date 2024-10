A médio espanhola do Benfica, Pauleta, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai enfrentar uma paragem não inferior a dez meses.

A informação foi confirmada ao final da manhã desta terça-feira pelo Benfica, que assim fica desfalcado da jogadora de 27 anos para o que resta da época 2024/25.

«Após avaliação do departamento clínico do clube e realização de exames complementares, o Sport Lisboa e Benfica informa que Pauleta tem uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Prevê-se que a futebolista tenha um período fora da competição não inferior a 10 meses», refere o Benfica, em comunicado.

Trata-se de mais uma lesão grave de Pauleta, que em março de 2023 tinha sofrido exatamente a mesma lesão, mas no joelho esquerdo.

Pauleta lesionou-se no Benfica-Marítimo de sábado, a contar para a 5.ª jornada da liga feminina, tendo sido substituída aos 36 minutos, num jogo ganho pelo Benfica, por 2-0.