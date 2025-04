O Benfica sagrou-se, este sábado, campeão nacional feminino de futebol, ao vencer na visita ao Valadares Gaia, por 3-0, em jogo da 20.ª e antepenúltima jornada da liga.

A equipa treinada por Filipa Patão só precisava de empatar, mas somou o triunfo, que lhe garante o pentacampeonato, depois das conquistas de 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

No Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em Pedroso, o Benfica inaugurou o marcador por Christy Ucheibe, de cabeça, na área, após um canto do lado esquerdo. O 2-0 das visitantes surgiu ao minuto 42, por Cristina Martín-Prieto, que desviou para o fundo da baliza após um cruzamento do lado esquerdo, ao qual a guarda-redes Erin Seppi não saiu da melhor forma para defender a bola.

Na segunda parte, Beatriz Cameirão fez o 3-0, aos 75 minutos, fechando as contas do resultado, num forte remate de pé direito, à entrada da área.

O Benfica passa a somar cinco campeonatos, encurtando a diferença para o 1.º Dezembro, recordista com 12 títulos. Boavista e Gatões têm três cada, o Sporting, o Atl. Ouriense e o Fut. Benfica dois cada e Lobão e Sp. Braga um cada.

À mesma hora, o Sporting, que ainda tinha aspirações ao título, goleou na visita ao Clube de Albergaria, por 6-0. A derrota confirma a descida do Clube de Albergaria.

No primeiro jogo do dia, o Damaiense venceu o Estoril por 2-1, somando um triunfo importantíssimo, estando quase a salvo da descida.