Benfica-FC Porto: horário definido para a final da Taça de Portugal feminina
Jogo é às 17h15 de 17 de maio, no Estádio Nacional
Jogo é às 17h15 de 17 de maio, no Estádio Nacional
A final da Taça de Portugal feminina de futebol, entre Benfica e FC Porto, vai ser disputada às 17h15 de 17 de maio (domingo), no Estádio Nacional, no Jamor. O horário do jogo decisivo da prova foi confirmado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Em comunicado, datado de segunda-feira, a FPF acrescenta ainda que a final entre Benfica e FC Porto tem «transmissão na RTP».
As encarnadas, que se sagraram hexacampeãs nacionais no passado sábado, procuram a sua terceira Taça de Portugal feminina, depois das conquistas de 2018/19 (4-0 ao Valadares Gaia na final) e de 2023/24 (4-1 ao Racing Power na final).
O FC Porto, que também no sábado conseguiu a subida à Liga e o título de campeão nacional da II Divisão, está pela primeira vez na final da “prova rainha”.
O vencedor sucederá ao Torreense, que conquistou a Taça de Portugal em 2024/25, ao vencer o Benfica por 2-1, após prolongamento.
Antes da final, o Benfica fecha a Liga com a receção ao Sporting e a visita ao Rio Ave. O FC Porto conclui a II Divisão com a visita ao Atlético Ouriense e a receção ao Clube de Albergaria.