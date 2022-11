O Benfica venceu esta segunda-feira o Sporting de Braga, por 3-0, no jogo que fechou a sétima jornada da liga feminina, isolando-se na liderança da classificação.

No Benfica Campus, no Seixal, e num frente a frente entre as duas equipas que só tinham vitórias – seis – até esta ronda, o Benfica construiu o triunfo com golos de Nycole Raysla (4m), Ana Vitória (20m) e Cloé Lacasse (71m).

As encarnadas, comandadas por Filipa Patão, lideram agora com 21 pontos, mais três do que o Sporting de Braga.

RESULTADOS – 7.ª JORNADA:

Famalicão-Sporting, 1-1

Torreense-Atl. Ouriense, 1-1

Marítimo-Clube de Albergaria, 4-2

Amora-Valadares Gaia, 2-3

Damaiense-Lank Vilaverdense, 1-0

Benfica-Sp. Braga, 3-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 21 pontos

2.º: Sp. Braga, 18

3.º: Damaiense, 16

4.º: Sporting, 13

5.º: Famalicão, 12

6.º: Lank Vilaverdense, 8

7.º: Valadares Gaia, 8

8.º: Torreense, 7

9.º: Atl. Ouriense, 7

10.º: Marítimo, 6

11.º: Clube de Albergaria, 2

12.º: Amora, 0