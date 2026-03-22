Feminino: Benfica dá a volta, reforça liderança e segue invicto
Encarnadas bateram o Marítimo por 3-1
O Benfica foi ao reduto do Marítimo vencer por 3-1, em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato.
As encarnadas, que seguem invictas, começaram a perder na partida. As insulares, através de Fatumata Sisse, chegaram ao golo aos 12 minutos de jogo, contudo a vantagem madeirense durou pouco tempo. Chandra Davidson, assistida por Raysla, estabeleceu a igualdade no marcador (16m) e chegou ao oitavo golo na temporada.
No segundo tempo, a avançada brasileira passou de assistente para marcadora. Aos 57 minutos, Nycole Raysla assinou a «cambalhota» no marcador. Dez minutos depois, Raysla voltou a estar presente no golo das águias e, com o segundo passe para golo, encontrou Caroline Møller para o 3-1.
Com este resultado, o Benfica segue líder, com 36 pontos - mais oito que o Sporting que joga mais tarde. O Marítimo, por sua vez, está um lugar acima da zona de despromoção, no oitavo lugar, com 11 pontos.