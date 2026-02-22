O Benfica foi ao reduto do Damaiense (que agora joga no Estádio Algarve, a quase 300 quilómetros da Amadora) para vencer por 4-0 e reforçar a liderança do campeonato na 12.ª jornada.

Depois da eliminação da Taça da Liga diante do Torreense, a formação encarnada deu uma resposta positiva e venceu tranquilamente o jogo frente ao «lanterna vermelha».

Aos 18 minutos Carole Costa fez o primeiro do Benfica de grande penalidade. O Damaiense, embora tentasse, não foi capaz de restabelecer a igualdade até ao intervalo. Nos segundos 45 minutos, Diana Silva (55m), Pauleta (62m) e Rachel Engesvik (85m) confirmaram o domínio encarnado e fecharam o resultado em 4-0.

Com este triunfo, o Benfica mantém a invencibilidade na liga (dez vitórias e dois empates) e reforça o primeiro lugar com 32 pontos. Por sua vez, o Damaiense ocupa o último lugar com apenas seis pontos.