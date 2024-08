A equipa feminina do Benfica venceu este sábado a do Sporting, por 3-1, conquistando o Troféu do Algarve.

No dérbi lisboeta, Carole Costa, aos 12 minutos, de penálti, inaugurou o marcador. Nycole Raysla, dois minutos depois, fez o 2-0.

Na segunda parte, o Benfica chegou ao 3-0, por Marie Alidou, aos 69 minutos, antes de Maísa Correia reduzir para o Sporting, de calcanhar, aos 72 minutos.

Neste torneio triangular particular, o Benfica tinha ganho ao Sevilha, por 4-3, na sexta-feira, um dia depois de a equipa espanhola ter ganho ao Sporting, por 2-1.

O Troféu Algarve serviu de preparação para a época 2024/25, que começa oficialmente com a disputa das meias-finais da Supertaça, no próximo sábado, dia 17. O Benfica, detentor do troféu, joga ante o Damaiense. O Sporting a defronta o Racing Power.