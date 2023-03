O Benfica recebeu e venceu o Damaiense por 5-0, este domingo, no Seixal, em jogo da 16.ª jornada da liga feminina.

Ao intervalo, as encarnadas já venciam por 3-0, graças aos golos de Catarina Amado (15m), Cloé Lacasse (23m) e Ana Seiça (41m). Na segunda parte, Kika Nazareth fez o 4-0 (54m) e Ana Vitória marcou o quinto e último golo (75m).

Com este resultado, o Benfica soma a 16.ª vitória em 16 jornadas no campeonato, beneficiando do empate no Sporting de Braga-Sporting deste domingo para alargar de dez para 12 os pontos de vantagem na liderança.

O título está mais perto para o Benfica, quando faltam disputar seis jornadas. A equipa comandada por Filipa Patão está a duas vitórias do título.

Este domingo, houve ainda empate a dois golos no Torreense-Maritimo, empate sem golos no Valadares Gaia-Clube de Albergaria, triunfo do Lank Vilaverdense na visita ao Ouriense (0-2) e triunfo do Amora na receção ao Famalicão (1-0), o segundo do Amora na prova (o primeiro foi obtido há duas semanas) e que acalenta a esperança pela permanência.

Na próxima jornada, na luta pelo título, há um Benfica-Sporting (26 de março). O Sp. Braga visita o Torreense (25 março).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 48 pontos

2.º Sp. Braga, 36

3.º: Sporting, 36

4.º: Damaiense, 31

5.º: Famalicão, 28

6.º: Lank Vilaverdense, 23

7.º: Valadares Gaia, 15

8.º: Clube de Albergaria, 14

9.º: Torreense, 12

10.º: Ouriense, 12

11.º: Marítimo, 10

12.º: Amora, 6