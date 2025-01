O Benfica recebeu e venceu o Sporting de Braga por 3-1, este domingo, em jogo da 11.ª jornada da Liga feminina de futebol, resultado que permitiu às águias reforçar a liderança do campeonato.

No Seixal, as campeãs nacionais chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Cristina Martin-Prieto (31m) e Chandra Davidson (40m). Na segunda parte, um autogolo de Sissi (58m) valeu o 3-0 ao Benfica, mas a mesma Sissi viria a marcar depois para o Sporting de Braga, reduzindo para 3-1, aos 85 minutos.

Com esta vitória, o Benfica reforça a liderança, tendo agora 33 pontos, mais cinco do que o novo 2.º classificado, o Sporting, que venceu também este domingo, frente ao Marítimo, por 3-0. Maiara Niehues (10m), Diana Silva (37m) e Matilde Nave (77m) fizeram os golos das leoas.

O Sporting ultrapassou o Sporting de Braga, tendo agora 28 pontos, para 26 das bracarenses.

Nos outros jogos deste domingo, o Valadares Gaia triunfou na visita ao Estoril (0-1) e o Damaiense também venceu fora, com goleada ao Vilaverdense (0-4). No sábado, o Racing Power venceu também de forma expressiva, na visita ao Famalicão (1-4).

A jornada fecha com o Torreense-Clube de Albergaria, na segunda-feira (15h00).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 33 pontos

2.º: Sporting, 28

3.º: Sp. Braga, 26

4.º: Valadares Gaia, 19

5.º: Torreense, 18

6.º: Marítimo, 17

7.º: Racing Power, 16

8.º: Damaiense, 13

9.º: Estoril, 10

10.º: Famalicão, 6

11.º: Clube de Albergaria, 3

12.º: Vilaverdense, 0