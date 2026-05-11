Liga feminina: campeão Benfica acaba invicto e play-off definido
Rio Ave vai defrontar o Clube de Albergaria e o Marítimo mede forças com o Gil Vicente
O Benfica, campeão nacional feminino, concluiu a Liga 2025/26 sem derrotas, ao vencer o Rio Ave por 1-0, resultado que permitiu às águias chegar aos 48 pontos (15 vitórias e três empates) e confirmou a equipa de Vila do Conde no play-off, que o Marítimo também vai disputar.
Já com o Damaiense despromovido à partida para a jornada e os segundo e terceiro lugares europeus (eliminatórias de qualificação para a Champions) confirmados para Sporting e Torreense, a ronda 18 do campeonato confirmou ainda a permanência do Racing Power, que empatou sem golos na visita ao Sporting.
Nos outros jogos, o Valadares Gaia venceu na visita ao Marítimo por 1-0, o Torreense venceu o Damaiense por 3-1 e o Sporting de Braga triunfou por 2-0 ante o Vitória.
Rio Ave e Marítimo vão encontrar Clube Albergaria e Gil Vicente, respetivamente, pela permanência na Liga. Pela frente estão as formações do Nacional Feminino da 2.ª Divisão. O Clube Albergaria, terceiro classificado, ficou com a primeira vaga, tendo pela frente o Marítimo. Já o Gil Vicente (quarto classificado) jogará com o Rio Ave. O Benfica B foi o segundo classificado da fase de subida da 2.ª Divisão, mas não pode subir.
A primeira mão do play-off está marcada para dia 24, com as equipas da Liga a jogarem em casa, sendo a segunda mão no dia 30.