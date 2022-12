O Sporting de Braga perdeu este domingo na receção ao Famalicão, por 1-0, em jogo da oitava jornada da liga feminina de futebol.

No duelo que opunha o segundo e o quinto classificados à partida para a jornada, o Famalicão triunfou no Estádio 1.º de Maio com um golo de Vânia Duarte.

A derrota do Sp. Braga permite ao Benfica – que no sábado bateu o Atlético Ouriense – passar de três para seis pontos de vantagem na liderança. Já o triunfo permite ao Famalicão ultrapassar o Sporting, que este domingo empatou na receção ao Damaiense.

Com hipótese de igualarem o adversário a nível pontual em caso de vitórias, as leoas estiveram a vencer por 2-0 com golos de Inês Gonçalves e Fátima Dutra, mas um autogolo de Andreia Bravo e um golo de Jorian Baucom permitiram ao Damaiense chegar ao 2-2 final e manter o terceiro lugar.

Este domingo, o Clube de Albergaria, penúltimo na tabela, somou a primeira vitória, ao vencer o último classificado Amora, que ainda não tem pontos somados. O Lank Vilaverdense e o Valadares Gaia somaram triunfos caseiros, respetivamente ante Marítimo e Torreense.

RESULTADOS – 8.ª JORNADA:

Atlético Ouriense-Benfica, 0-3

Valadares Gaia-Torreense, 2-1

Sporting-Damaiense, 2-2

Sp. Braga-Famalicão, 0-1

Clube de Albergaria-Amora, 2-0

Lank Vilaverdense-Marítimo, 2-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 24 pontos

2.º: Sp. Braga, 18

3.º: Damaiense, 17

4.º: Famalicão, 15

5.º: Sporting, 14

6.º: Lank Vilaverdense, 11

7.º: Valadares Gaia, 11

8.º: Torreense, 7

9.º: Atlético Ouriense, 7

10.º: Marítimo, 6

11.º: Clube de Albergaria, 5

12.º: Amora, 0