O Benfica anunciou, esta terça-feira, o acordo com o Al Nassr para a transferência de Andreia Faria.

A média de 25 anos despede-se com o estatuto de jogadora com mais jogos da história da equipa feminina das águias. No total, alinhou em 230 partidas, tendo contribuído para a conquista de cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças, cinco Taças de Liga e um título da segunda divisão.

«É um sonho, é um orgulho. Nunca pensei poder atingir isto em apenas sete épocas. Não sabia muito bem o meu futuro, acabou por ser assim, as coisas acontecem e a carreira também é curta. O meu sonho é que o Benfica esteja sempre nos maiores palcos e ganhe o máximo possível», disse a jogadora, que era uma das capitãs de equipa, aos meios de comunicação do clube.

«Quero agradecer a todos os benfiquistas e dizer que o Benfica é o meu clube de coração e um clube que me proporcionou muito, que me formou como jogadora e também como pessoa, e espero que percebam e continuem a apoiar», afirmou ainda.

Andreia Faria chegou ao Benfica aos 18 anos, oriunda do Vilaverdense. Agora, a internacional portuguesa vai ter a primeira experiência no estrangeiro.