Chegou ao fim a estadia de Marie Alidou na Luz. O Benfica anunciou, esta quarta-feira, a transferência da internacional canadiana para o Portland Thorns, da National Women's Soccer League (NWSL), embora nenhum dos clubes tenha revelado o montante envolvido no negócio.

Em quase duas épocas nos encarnados, a média de 29 anos somou 72 partidas e anotou 33 golos. Sai com um campeonato, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e duas Taças da Liga. Alidou chegou a Portugal em 2022, pela porta do Famalicão e também arrecadou uma Taça de Portugal ao serviço dos famalicenses.

«Não tenho palavras. Penso que é mesmo verdadeiramente uma experiência incrível o que vivi aqui no Benfica, em Portugal. E quero agradecer a todos por me terem apoiado ao longo deste tempo. Obrigada do fundo do meu coração. Eu amo o Benfica. É um clube incrível. E nunca vi, até agora, na minha carreira, um clube com adeptos como estes. (…) Agora sou uma benfiquista. É difícil sair, mas, ao mesmo tempo, estou muito orgulhosa desta equipa e do tempo em que estive aqui. Estou realmente orgulhosa», disse Alidou, na despedida, à BTV.

No currículo, a internacional canadiana conta ainda com passagens por Sturm Graz (Áustria), Klepp (Noruega), SC Huelva (Espanha), Linkoping (Suécia), Marselha (França) e UQAM Citadins (Canadá).