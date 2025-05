O Benfica entrou a perder na primeira edição do World Sevens Football, esta quarta-feira, diante do Paris Saint Germain (2-1).

A jovem Lara Martins abriu o marcador no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, aos oito minutos, com um remate colocado à entrada da área.

Ainda dentro do oitavo minuto, as francesas responderam e chegaram ao empate por intermédio de Baby Benera.

No segundo tempo, Froy Brennskag-Dorsin completou a reviravolta aos 23 minutos e garantiu o triunfo do PSG.

A equipa de Filipa Patão volta a entrar em campo no torneio de futebol de sete esta quinta-feira, com jogos de 30 minutos frente ao Manchester United, às 16h30, e à Roma, às 20h30.

As inglesas venceram as italianas (3-2) esta quarta-feira e lideram o Grupo 2, juntamente com o PSG. Os dois primeiros classificados seguem para as meias-finais, nas quais defrontarão os dois primeiros do Grupo 1, composto por Manchester City, Bayern Munique, Ajax e Rosengard.