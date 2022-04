O Famalicão venceu o Amora esta segunda-feira, por 4-2, confirmando o apuramento para a final da Taça de Portugal feminina de futebol, no duelo da segunda mão das meias-finais.

Depois do triunfo caseiro por 3-0, o Famalicão voltou a triunfar, desta feita no Parque do Serrado, com golos de Sara Monteiro (21m), Paty Llanos (42m), Ana Capeta (45+1m) e Tipa (65m). Ana Rocha (58m) e Mafalda Araújo (87m) marcaram para o Amora.

No agregado da eliminatória, o Famalicão venceu por 7-2.

Na final, o Famalicão encontra o Sporting, que afastou horas antes, esta segunda-feira, a equipa do Sporting de Braga.

A final está marcada para 28 de maio, no Estádio Nacional (Jamor).

Esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou que os bilhetes têm o custo de um euro e que «a totalidade do dinheiro arrecadado irá reverter para uma instituição solidária a conhecer em breve».