O FC Porto goleou, este domingo, o Real Massamá na primeira mão da final da III Divisão do futebol feminino.

No Estádio do Dragão, perante 14.462 adeptos, a formação portista venceu por 4-1 e encara, assim, a segunda mão com uma vantagem segura para arrecadar o título da competição.

Logo aos três minutos de jogo, a melhor marcadora do FC Porto, Verónica Khudyakova (com 59 golos marcados na temporada até este jogo), inaugurou o marcador da partida.

A avançada de 19 anos viria a bisar, aos 23 minutos, depois de desviar para golo na sequência de um canto, fazendo o seu 61.º golo em 2024/25. Inês Oliveira também fez o gosto ao pé (36m), levando uma vantagem de 3-0 para os balneários.

No segundo tempo, o Real Massamá conseguiu reduzir a desvantagem pelos pés de Maísa Cardoso (51m). A resposta portista surgiu cinco minutos depois (56m), com Cristina Ferreira a restabelecer a vantagem de três golos.

Até ao apito final o marcador não se alterou e o FC Porto acabou mesmo por vencer por 4-1. A segunda mão da final joga-se no próximo dia 8 de junho, domingo, às 16 horas, no Complexo Desportivo do Real SC, em Monte Abraão, Queluz.