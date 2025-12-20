Feminino
Feminino: FC Porto goleia Gil Vicente no início da fase de subida
Vitória por 5-0 na primeira jornada
O FC Porto recebeu e goleou o Gil Vicente por 5-0, este sábado, em jogo da primeira jornada da fase de subida da II Divisão feminina de futebol.
Os golos do FC Porto, no Estádio Luís Filipe Menezes, foram marcados por Lily Bryant (7m, 47m), Lara Perruca (22m) e Maria Ferreira (29m, 57m).
Ainda na fase de campeão, o Clube Futebol Benfica venceu o Benfica B por 2-1 e houve empate a um golo entre JuveForce e Famalicão. O Atlético Ouriense-Clube de Albergaria foi adiado para 24 de janeiro.
