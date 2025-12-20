O FC Porto recebeu e goleou o Gil Vicente por 5-0, este sábado, em jogo da primeira jornada da fase de subida da II Divisão feminina de futebol.

Os golos do FC Porto, no Estádio Luís Filipe Menezes, foram marcados por Lily Bryant (7m, 47m), Lara Perruca (22m) e Maria Ferreira (29m, 57m).

Ainda na fase de campeão, o Clube Futebol Benfica venceu o Benfica B por 2-1 e houve empate a um golo entre JuveForce e Famalicão. O Atlético Ouriense-Clube de Albergaria foi adiado para 24 de janeiro.

RELACIONADOS
Euro feminino: clubes portugueses recebem 344 mil euros da UEFA
Champions feminina: Benfica e PSG despedem-se da competição com empate
Feminino: conhecidos os jogos dos «quartos» da Taça de Portugal