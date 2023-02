Declarações do selecionador nacional da equipa feminina, Francisco Neto, ao Canal 11, na zona mista do Estádio Waikato, em Hamilton, após a vitória por 2-1 frente aos Camarões, que garantiu um inédito apuramento de Portugal para um Mundial feminino:

[O que fica deste jogo:] «Alguns nervos, mas acima de tudo muitas emoções e uma felicidade imensa, a distribuir por todos os portugueses, pelos clubes, pelos staffs de todos os clubes que colaboram com estas jogadoras e, depois, pela estrutura da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). De certeza que está a festejar.»

«Eu disse na roda, às jogadoras: esta direção, em nome do nosso presidente, teve a ousadia, se me permitem dizer, no seu plano de objetivos para esta época, de colocar Portugal num Mundial e num Euro. Conseguimos concretizar o desejo da nossa direção e isso orgulha-nos muito. Era um objetivo difícil, sabíamos todos, mas depois da mensagem do presidente, publicamente, nós só tínhamos de concretizar.»

«Se me permitem, estou muito emocionado, uma das senhoras que me criou faleceu há um mês e é para ela e para a família.»