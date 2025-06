A internacional portuguesa Andreia Jacinto destacou, na manhã deste domingo, em conferência de imprensa, a qualidade das jogadoras espanholas, mas considera que o ponto forte do primeiro adversário de Portugal na fase final do Europeu feminino é o «coletivo».

«A seleção espanhola é feita por muitas jogadoras boas e acho que o coletivo de Espanha é o mais forte que têm», começou por dizer.

Aitana Bonmatí, melhor jogadora do mundo em 2023 e 2024, deverá falhar a partida. «Obviamente que, na parte pessoal, fico bastante triste se a Aitana não pode estar e acima de tudo desejo-lhe as rápidas melhoras.»

A médio-centro realçou a possibilidade de a seleção portuguesa fazer um bom resultado no jogo de estreia, diante de um adversário que defrontou recentemente na Liga das Nações (derrotas por 4-2, em Paços de Ferreira, e 7-1, em Vigo).

«Obviamente que queremos ser muito competitivas contra a Espanha e podemos sonhar em pontuar contra elas, mas sabemos a dificuldade deste jogo e que são as campeãs do mundo. Temos de entrar muito bem e estar muito competitivas», assinalou a jogadora que atua na Real Sociedad.

«Para mim é indiferente a formação em que jogamos, desde que dê resultado para a equipa e no final do jogo consigamos um bom resultado. A verdade é que, mesmo a jogar com uma linha de cinco [na defesa], continuamos a ter as nossas quatro jogadoras no meio e temos muitos apoios. Então, dá para tocar a bola como eu gosto e sinto-me confortável das duas formas», afirmou ainda.

Portugal está inserido no grupo B do Europeu. As «Navegadoras» entram em campo na próxima quinta-feira, em Berna, frente a Espanha. Depois, têm encontro marcado para dia 7 de julho, frente a Itália, em Genebra, e na terceira jornada da fase de grupos defrontam, em Sion, a Bélgica (dia 11 de julho).