O Bayern Munique conquistou, esta sexta-feira, a primeira edição da World Seven Football, torneio que decorreu no Estádio António Coimbra da Mota. Na final, as bávaras derrotaram o Manchester United por 2-1.

Simi Awujo adiantou as inglesas aos 14 minutos, mas os golos de Momoko Tanikawa (22m) e Sarah Zadrazil (26m) garantiram o triunfo às alemãs.

O Paris Saint-Germain fechou o pódio, ao vencer o Manchester City por 3-1.

Recorde-se que o Benfica também participou no torneio de futebol de sete, mas perdeu todos os jogos da fase de grupos.