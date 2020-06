Daiane, defesa brasileira que representou a equipa feminina do Benfica nas últimas duas épocas, está de saída do Benfica, anunciou o clube encarnado em comunicado.

«É o momento da despedida. É aqui que o meu vínculo com o Benfica se encerra. Num momento de tristeza, só tenho de agradecer. Vou ficar no Brasil a torcer e a acompanhar-vos a todos», referiu Daiane em declarações ao site do Benfica.

A jogadora, de 33 anos, cumpriu 50 jogos e 22 golos ao serviço do Benfica, tendo vencido uma Taça, uma Supertaça e o campeonato da II divisão.