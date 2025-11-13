Feminino
Benfica: Rui Costa escolhe Mónica Jorge para coordenar futebol feminino
Antiga selecionadora nacional e dirigente da FPF vai suceder a Fernando Tavares
Mónica Jorge, 47 anos, vai ser a nova coordenadora do futebol feminino do Benfica, apurou o Maisfutebol.
A antiga selecionadora nacional é a escolha de Rui Costa para suceder a Fernando Tavares, que tinha a pasta das modalidades e também do futebol feminino dos encarnados, mas deixou recentemente a vice-presidência.
Além de ter orientado a seleção feminina, entre 2007 e 2011, Mónica Jorge foi a primeira mulher a assumir funções de diretora na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), uma ligação que terminou no ano passado.
Mónica Jorge vai iniciar funções no Benfica já na próxima semana.
