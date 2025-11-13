Mónica Jorge, 47 anos, vai ser a nova coordenadora do futebol feminino do Benfica, apurou o Maisfutebol.

A antiga selecionadora nacional é a escolha de Rui Costa para suceder a Fernando Tavares, que tinha a pasta das modalidades e também do futebol feminino dos encarnados, mas deixou recentemente a vice-presidência.

Além de ter orientado a seleção feminina, entre 2007 e 2011, Mónica Jorge foi a primeira mulher a assumir funções de diretora na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), uma ligação que terminou no ano passado.

Mónica Jorge vai iniciar funções no Benfica já na próxima semana.

RELACIONADOS
VÍDEO: Benfica empata na receção ao Twente para a Champions feminina
Liga Europa feminina: Sporting em Glasgow com «motivação muito grande»