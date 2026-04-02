Feminino
2 abr, 23:07
Champions feminina: Lyonnes marca três no prolongamento e está nas meias-finais
Equipa francesa vai defrontar o Arsenal
Depois de o Barcelona eliminar o Real Madrid, também o Lyonnes garantiu o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões feminina, graças a uma goleada por 4-0 sobre o Wolfsburgo.
Em Lyon, as gaulesas adiantaram-se aos 16 minutos por Lily Yohannes, que igualou a vantagem germânica da primeira mão, de 1-0. Já no prolongamento, Daelle Dumornay, aos 102, Damaris Egurrola, aos 105+2, e Tabitha Chawinga, aos 119, colocaram o marcador em 4-0.
A equipa lionesa vai defrontar o Arsenal, atual campeão, nas meias-finais. Barcelona e Bayern Munique medem forças na outra meia-final.
