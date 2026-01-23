Eis a jogadora mais bem paga da história do futebol feminino: Trinity Rodman assinou um novo vínculo de três anos com o Washington Spirit, com um salário superior a dois milhões de dólares (cerca de um milhão e 700 mil euros) anuais.

Signed on the dotted line ✍️ pic.twitter.com/LVogZo4TvV — Washington Spirit (@WashSpirit) January 23, 2026

A internacional norte-americana, de 23 anos, estava em final de contrato e beneficiou da nova regra da NWSL, designada «Jogadora de Alto Impacto». O novo mecanismo permite que os clubes da liga profissional norte-americana gastem até um milhão de dólares acima do teto salarial em jogadoras que cumpram determinados requisitos (como minutos pela seleção dos EUA e nomeações para prémios individuais).

A nova regra, semelhante à de «Jogador Designado» da MLS e que foi introduzida com David Beckham, está a gerar muita contestação, nomeadamente pela Associação de Jogadoras da NWSL, que já avamçou com queixas formais.

Trinity Rodman, filha da antiga estrela da NBA, Dennis Rodman, vai continuar nos EUA e ainda não é desta que se muda para o futebol europeu. Na última temporada, marcada por lesões, apontou sete golos em 20 jogos pelo Washington Spirit, que perdeu a final da NWSL frente ao Gotham FC.