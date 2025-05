O FC Porto vai abrir as portas do Estádio do Dragão à equipa feminina no próximo domingo, dia 25 de maio.

Depois de ter recebido o jogo de apresentação das portistas com mais de 30 mil adeptos e de ter batido o recorde de assistência em Portugal (40.189 espetadores) com a Seleção feminina, o Dragão acolhe a primeira partida oficial da equipa feminina.

O duelo do próximo domingo vai opor o FC Porto ao Real SC, na primeira mão do play-off para determinar o vencedor da terceira divisão, agendada para as 11h00.

O FC Porto fechou a Série Norte apenas com vitórias, enquanto a equipa de Queluz obteve 32 pontos em 14 jornadas na Série Sul.