O Torreense venceu o Benfica e carimbou a presença na final da Taça da Liga feminina, pela primeira vez. Após o 0-0 no tempo regulamentar, a equipa de Torres Vedras levou a melhor nos penáltis (7-6), no Jamor.

As encarnadas, que venceram o troféu na época passada, até estiveram por cima durante o jogo, mas não conseguiram desfazer o nulo, diante de um adversário que esteve reduzido a dez elementos desde os 36 minutos, por expulsão da venezuelana Daniuska.

Nos penáltis, o Benfica desperdiçou três tentativas, enquanto o Torreense só falhou uma.

Na final, o Torreense vai defrontar Sporting ou Valadares Gaia, que têm duelo marcado para 11 de março.