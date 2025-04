Benfica e Valadares Gaia vão defrontar-se na final da Taça de Portugal feminina.

Depois do empate a dois golos no Seixal, as encarnadas apuraram-se para o derradeiro encontro este domingo, ao vencerem na segunda mão por 4-2, nos penáltis, após nova igualdade, desta feita a zero.

Já o Torreense, que em casa tinha vencido o Sporting de Braga por 3-0, também levou a melhor no Minho, agora por 2-0.

Rafaela Rufino abriu o marcador aos 31 minutos e Raquel Ferreira fechou a contagem aos 86.

A final está agendada para 17 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor. Pentacampeão nacional e detentor da Taça, o Benfica defronta o Torreense que está pela primeira vez nesta fase da prova.