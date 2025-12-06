Feminino: Benfica vence Sp. Braga graças a golo nos descontos
Encarnadas cimentam liderança do campeonato com triunfo por 3-2
Encarnadas cimentam liderança do campeonato com triunfo por 3-2
Graças a um golo apontado já em tempo de descontos, o Benfica venceu na receção deste sábado ao Sporting de Braga, por 3-2, em jogo da sétima jornada do campeonato feminino.
Os golos só apareceram na segunda parte. Aos 51 minutos, Nycole Raysla abriu o marcador com um cabeceamento certeiro. No entanto, a vantagem das encarnadas durou pouco mais de dez minutos, até surgir o 1-1, por Ana Rute, na sequência de um livre lateral.
À entrada para o último quarto de hora, Patrícia Morais defendeu o penálti cobrado por Christy Ucheibe, mas a bola saiu para canto e as encarnadas passaram de novo para a frente do marcador na bola parada, através de Chandra Davidson (76m).
O Sp. Braga chegou de novo à igualdade e também após um canto, fruto de um cabeceamento de Gudrun Arnardottir (89m) ao primeiro poste. O golo até começou por ser anulado por alegada falta sobre a guarda-redes do Benfica, mas, alertada pelo VAR, a árbitra da partida reverteu a decisão.
Lançada já em tempo de descontos, Rachel Engesvik (92m) precisou de apenas alguns segundos para vestir a capa de heroína e fazer o 3-2 final, perante a saída de Patrícia Morais.
Com esta vitória, o Benfica cimenta a liderança da Liga feminina, com 19 pontos (seis vitórias e um empate), mais oito do que o Sporting, que visita o Rio Ave no domingo. O Sp. Braga é quarto classificado, com oito pontos, mas ainda pode cair várias posições nesta jornada.