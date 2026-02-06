Feminino
Feminino: Carolina Santiago salta do banco e dá vitória ao Sporting com hat trick
Leoas vencem o Damaiense por 3-0, com três golos apontados pela avançada de 19 anos, na segunda parte
O Sporting arrancou a 11.ª jornada do campeonato nacional feminino com uma vitória caseira sobre o Damaiense, esta sexta-feira, por 3-0.
As leoas chegaram ao intervalo empatadas a zero com as últimas classificadas. Micael Sequeira lançou Carolina Santiago para a segunda parte e a aposta foi totalmente certeira. A avançada de 19 anos apontou um hat trick, com golos aos 68, 86 e 90+4 minutos (penálti).
Com este triunfo, o Sporting mantém-se no segundo lugar, agora com 22 pontos, a quatro do líder Benfica, que recebe o Vitória de Guimarães no domingo. Já o Damaiense, é lanterna-vermelha do campeonato, com seis pontos em 11 jogos.
