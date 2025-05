Depois de Cláudia Lima e Verónica Khudyakova, o FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que Inês Oliveira também renovou contrato.

A média ofensiva foi a melhor assistente da terceira divisão, com 33 passes para golo. No total da temporada, somou 36 tentos e 43 assistências em 30 partidas e arrecadou, por isso, o estatuto de jogadora com mais participação em golos.

Inês Oliveira, de 21 anos, passou pelas escolinhas do Hernâni Gonçalves e ainda jogou na formação do Sp. Braga, antes de vestir as cores do Varzim e do Rio Ave. Após uma temporada de azul e branco, acompanha a equipa na subida à segunda divisão do futebol feminino português.