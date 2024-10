O FC Porto segue imparável no futebol feminino! A equipa azul e branca venceu por 3-2, na visita ao Leixões, este domingo, passando a somar três vitórias noutras tantas jornadas na Série E da terceira divisão.

Depois das goleadas por 6-1 e 14-0, ao Marco 09 e ao Parada, respetivamente, o FC Porto venceu pela margem mínima. O triunfo começou a ser construído ao minuto 36, por Verónica Khudyakova. Catarina Pereira, aos 67 minutos, de penálti, aumentou a vantagem das visitantes, mas o Leixões ainda reduziu aos 73. Logo no minuto seguinte, Joana Neves voltou a marcar para a formação de Daniel Chaves, enquanto o 3-2 surgiu já na reta final (87m).

A equipa azul e branca lidera de forma isolada a Série E, com nove pontos.

O próximo compromisso do FC Porto está marcado para as 14h45 de sábado, no reduto do Lusitano de Évora, na segunda eliminatória da Taça de Portugal.