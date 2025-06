O Rio Ave fez história no futebol feminino na manhã deste sábado. Depois de triunfar no play-off de promoção, frente ao Famalicão, a equipa de Vila do Conde garantiu a subida, pela primeira vez, à Liga feminina.

O Rio Ave trazia vantagem da primeira mão, na qual tinha vencido (1-0) fora de portas o nono classificado da Liga feminina. Assim, o terceiro classificado da II Liga disputava em casa a tão desejada subida.

Um empate a zeros foi suficiente para os vilacondenses carimbarem o acesso ao escalão mais alto do futebol nacional.

O Rio Ave, recorde-se, criou a equipa feminina em 2020. Eis que cinco anos mais tarde atingiu o patamar máximo da modalidade. Em sentido contrário, o Famalicão desce à II Liga.

As orientadas de João Marques juntam-se, assim, ao V. Guimarães, que foi o campeão da II Liga. No segundo lugar, ficou o Benfica B, que fica impedido de subir uma vez que a equipa principal já disputa a Liga.

O técnico de 49 anos acrescenta então ao currículo mais uma subida de divisão, depois de Benfica (2018/19), Famalicão (2019/20) e Racing Power (2022/23).