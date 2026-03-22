Feminino: Sporting perde e fica mais longe do líder Benfica
Leoas derrotadas por 2-0 pelo Torreense
Depois da vitória do Benfica na manhã deste domingo, o Sporting perdeu no reduto do Torreense (2-0) e viu as encarnadas aumentarem a diferença na liderança para oito pontos, na 14.ª jornada do campeonato nacional feminino.
No Estádio Municipal de Rio Maior, Jenna Tivnan apontou o primeiro golo da partida, aos 35 minutos, com um cabeceamento certeiro, na sequência de um canto. Já em tempo de descontos, Paloma Lemos marcou o segundo da formação de Torres Vedras e fechou as contas do jogo.
Assim, o Sporting mantém-se no segundo lugar, com 28 pontos, a oito do líder Benfica (36). Já o Torreense, que não perde desde janeiro, é terceiro classificado, com 25 pontos.
Também este domingo, o Sporting de Braga empatou a zero na receção ao Rio Ave.
As bracarenses seguem no quinto lugar, com 18 pontos, ao passo que as vilacondenses estão no nono e penúltimo lugar, com 11.