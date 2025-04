O FC Porto está a um passo de subir à segunda divisão de futebol feminino em Portugal!

A equipa azul e branca goleou em casa do Destreza Aventura (6-0), esta quarta-feira, num jogo em atraso da 10.ª jornada da segunda fase do campeonato e está a apenas três pontos de conseguir a promoção. Para isso, precisa de vencer o Varzim no domingo (15h00) ou igualar o resultado do Leixões diante do adversário desta tarde.

Quanto ao jogo desta quarta-feira, em Barcelos, praticamente arrancou com o golo de Adriana Semedo, aos dois minutos. Carolina Brito bisou (26 e 29m) e Inês Oliveira fez o 4-0 antes do intervalo. Na segunda parte, as portistas beneficiaram de um autogolo e selaram as contas com um tento de Susana Rocha (79m).

A equipa de Daniel Chaves lidera a segunda fase da Série Norte da terceira divisão, com 33 pontos (11 vitórias em onze jornadas), mais oito do que o segundo classificado, o Leixões.

No total, em 30 jogos esta época, o FC Porto tem 19 vitórias e apenas uma derrota, na Taça de Portugal, diante do Marítimo (1-0), equipa do principal escalão.