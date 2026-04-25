Ivan Baptista, treinador da equipa feminina do Benfica, em declarações após a vitória por 3-1 no terreno do Sporting de Braga, que confirmou o hexacampeonato:

Orgulho pela conquista

«Ainda é difícil exteriorizar todas as emoções que me vão na alma, mas talvez possa resumir na palavra orgulho, porque nem sempre é fácil estarmos expostos, e expostas, como este grupo de trabalho tem estado. Ganhar não é fácil, e ganhar seis vezes é algo inimaginável. Como diz o nosso presidente [Rui Costa], ser campeão pelo Benfica é o maior orgulho que temos. Objetivo cumprido e saímos orgulhos do que fizemos.»

Dérbi com o Sporting no Estádio da Luz, na próxima jornada

«O objetivo é sempre ganhar, não temos qualquer derrota, e isso é algo importante para nós, e queremos aumentar a vantagem para o adversário. Vai ser especial jogar no Estádio da Luz, onde já jogámos três vezes este ano, sempre com muito apoio dos adeptos, como hoje aqui em Braga.»

Lesões ao longo da época

«Cada vez mais me convenço que, independentemente de quem estiver neste lugar de treinador, esta equipa está preparada para ganhar, porque tem um grupo de jogadoras que respira vitória e tem um staff do mais profissional que já vi.»

Final da Taça com o FC Porto

«O objetivo que definimos para esta época foi ganhar os quatro troféus internos, dois não vencemos, mas quem está neste clube sabe disso, assim como fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões. Uma dobradinha não é fácil de fazer, só a conquistámos uma vez.»