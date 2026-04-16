A internacional portuguesa Jéssica Silva traçou a vitória e mais golos como objetivos para o duelo com a Eslováquia, no sábado, a contar para a qualificação para o Mundial 2027. A avançada lusa, no entanto, espera mais dificuldade do que no jogo em Portugal, que a Seleção venceu por 4-0.

«Podemos esperar uma Eslováquia bastante agressiva e intensa, como vimos nos últimos jogos que fizemos contra elas. Mas este é mais um jogo em que queremos somar uma vitória e marcar golos. Estamos a preparar-nos para defrontar a Eslováquia na nossa melhor forma», disse a internacional portuguesa, citada pelos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Jéssica Silva vincou que a seleção «não pode desperdiçar oportunidades» e que continua «ambiciosa e a saber que pode fazer mais».

«Podemos criar mais oportunidades e concretizá-las, e esse é o nosso objetivo. A nossa equipa precisa de fazer mais golos, e estamos motivadas para este jogo», afirmou.

«Nós temos uma boa capacidade de adaptação. Está um bocadinho mais de frio. Chegámos há mais de 24 horas e esse tempo serviu para recuperarmos, não só da viagem, mas também do jogo. Estamos motivadas e agora é continuar este processo e continuar a trabalhar», disse ainda.

Em Presov, Portugal vai disputar o quarto jogo da fase de grupos, a partir das 15h00 de sábado.

Atualmente, Portugal é primeiro do Grupo B3 com nove pontos, contra os seis da Finlândia e três da Eslováquia, enquanto a Letónia é quarta e última, ainda sem pontos.