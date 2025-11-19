Declarações de Micael Sequeira, treinador do Sporting, em conferência de imprensa após a vitória sobre o Glasgow City (3-1, após prolongamento), nos oitavos de final da Taça Europa feminina:

«O ambiente é o melhor possível, depois de estar a perder e ter o discernimento para dar a volta frente a um adversário que ainda não tinha perdido este ano. Foi uma passagem muito justa, ir ao prolongamento foi um castigo pesado para o que produzimos.»

Segundo golo de Telma Encarnação após pedir a substituição

«É a tal capacidade de superação que todas as jogadoras tiveram. Não estava nos planos tirá-la, porque é das nossas jogadoras mais eficazes, mas já estávamos a preparar a substituição. Felizmente ainda surgiu aquele lance. Comprova o bom momento da Telma, tal como de todas as jogadoras, ao contrário do que falam de uma "má fase". Foram muitos jogos consecutivos, a equipa quebrou fisicamente e animicamente porque não estamos habituados a estas andanças. Hoje elas deram uma prova de que estão cá e confiam no processo.

Estávamos a ter pouca acutilância e quisemos [com a tripla alteração aos 68 minutos] aparecer com jogadoras mais frescas nas alas, porque as jogadoras do Glasgow estavam desgastadas e aproveitámos. Todas elas entraram muito bem e estão de parabéns.»