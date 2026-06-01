Afastada da competição oficial há mais de dois anos, Andrea Falcón vai deixar o Benfica, em final de contrato, confirmou o emblema da Luz.

A avançada espanhola, de 29 anos, reforçou as águias em 2023, época na qual conseguiu nove golos e oito assistências em 34 jogos. Todavia, em julho de 2024, a ala esquerda sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e não joga desde então.

A antiga internacional por Espanha passou pelo México e jogou no Barcelona, Atlético de Madrid e Levante antes de representar o Benfica.

Por isso, o currículo de Andrea conta com Champions, Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, La Liga (cinco), Taça de Espanha e campeonato mexicano.

RELACIONADOS
Benfica e Marco Silva avançam e acordo está muito próximo
Sidny Cabral: venda encaminhada e troca documentos entre Benfica e Trabzonspor