OFICIAL: Benfica anuncia saída de Andrea Falcón
Avançada espanhola, que não joga há mais de dois anos, sai em final de contrato
Afastada da competição oficial há mais de dois anos, Andrea Falcón vai deixar o Benfica, em final de contrato, confirmou o emblema da Luz.
A avançada espanhola, de 29 anos, reforçou as águias em 2023, época na qual conseguiu nove golos e oito assistências em 34 jogos. Todavia, em julho de 2024, a ala esquerda sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e não joga desde então.
A antiga internacional por Espanha passou pelo México e jogou no Barcelona, Atlético de Madrid e Levante antes de representar o Benfica.
Por isso, o currículo de Andrea conta com Champions, Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, La Liga (cinco), Taça de Espanha e campeonato mexicano.
