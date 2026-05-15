O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Daniel Chaves, até 2028.

O técnico de 34 anos foi o responsável por conduzir a equipa feminina dos dragões ao principal escalão em apenas duas temporadas.

«É um motivo de orgulho estar aqui. Como sempre disse, sinto-me em casa e sinto-me claramente identificado com os valores e os princípios do clube. É essa continuidade que queremos dar, ajudar ao desenvolvimento do FC Porto no futebol feminino. Sinto que é um voto de confiança, mas sempre senti essa confiança por parte da direção», disse Daniel Chaves, aos meios de comunicação dos azuis e brancos.

Daniel Chaves passou por diversos clubes, entre os quais, Boavista, Valadares Gaia, Oliveirense, Fafe, Sp. Braga, Famalicão, V. Guimarães e Leixões, antes de uma breve experiência na Indonésia. Em 2024, foi o escolhido pela direção de André Villas-Boas para liderar o projeto da equipa feminina.

Desde que chegou ao FC Porto, Daniel Chaves conquistou a Terceira Divisão com um registo perfeito de 26 vitórias noutras tantas jornadas e, já esta temporada, além de comandar a conquista da Segunda Divisão, levou as portistas à presença na final da Taça de Portugal, marcando um duelo inédito com o Benfica.

«Vamos estar na Primeira Divisão como estivemos na Terceira e na Segunda, a querer ganhar. Vamos entrar em todos os jogos a querer ganhar e sabemos da distância que existe em relação a alguns rivais que já estão no futebol feminino há alguns anos, mas também sabemos onde queremos chegar. As coisas demoram o seu tempo e não é do dia para a noite que tudo muda. Queremos criar competitividade para quem anda lá em cima, lutar pelos primeiros lugares e lutar por títulos para acrescentar ao Museu», disse ainda o jovem técnico.