Assegurada a subida ao segundo escalão do futebol feminino, o treinador do FC Porto, Daniel Chaves, renovou contrato com o emblema azul e branco.

Subida garantida e contrato renovado ✍️ Daniel Chaves continua ao leme do futebol feminino 💙🐉#FCPortoW — FC Porto (@FCPorto) May 22, 2025

«Acredito que esta oportunidade não surge apenas pelos resultados. Sei que os resultados acabam por definir muito no futebol, mas acima de tudo acredito que o voto de confiança surge pelo trabalho que temos feito e pelo desenvolvimento que ainda podemos fazer. Temos muito para alcançar no futebol feminino», disse o técnico de 33 anos aos meios dos portistas, que não divulgaram a duração do novo vínculo.

Daniel Chaves chegou ao clube no último verão, para liderar o projeto da equipa feminina, depois de uma breve passagem nos dragões em 2011 e experiências no Boavista, Valadares, Oliveirense, Fafe, Sp. Braga, São Pedro da Cova, Coimbrões, Famalicão, Tirsense, V. Guimarães e Leixões. Também foi adjunto Fernando Valente no Arema FC, da Indonésia.

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, destacou que o treinador «já merecia esta renovação há muito tempo».

«É fruto de um trabalho excecional que tem sido desenvolvido ao longo do tempo, com muitos golos, muitas vitórias e, sobretudo, muita alegria e espírito de união com a massa associativa que este grupo transmitiu. Materializámos hoje esta assinatura, mas o facto é que o Daniel já merece há muito tempo e estamos muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido», sublinhou.

Na época de estreia da equipa feminina, o FC Porto venceu todas as 24 jornadas da terceira divisão, com 215 golos marcados e apenas sete sofridos. A promoção já está garantida e falta apenas discutir o título de campeão no play-off com o Real SC.