O FC Porto continua a reforçar a equipa feminina para o ano de estreia na primeira divisão nacional e, esta quarta-feira, anunciou a contratação de Maria Inês Nogueira. A jogadora fica com um contrato válido até 2028.

A internacional jovem lusa estava há quatro temporadas ao serviço das norte-americanas do NJIT Highlanders, do principal escalão universitário.

Natural de Lisboa, a defesa direita de 22 anos passou pela Escola de Futebol Os Belenenses e pelo Sporting, antes de rumar a Nova Jérsia.

Representou as seleções sub-15 e sub-19 de Portugal, por quatro ocasiões.

Maria Inês chega à cidade Invicta com o sonho de jogar no patamar mais alto do futebol feminino português.