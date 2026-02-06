Feminino
OFICIAL: Sonia Bompastor renova com o Chelsea até 2030
Treinador luso-francesa cumpre a segunda época nas londrinas
Sonia Bompastor prolongou a ligação ao Chelsea com um novo contrato, válido até 2030, anunciaram os «blues» esta sexta-feira.
Na época passada, a primeira ao serviço do Chelsea depois de vários anos no Lyon, a treinadora luso-francesa conduziu a equipa londrina ao triplete, com a conquista do campeonato inglês, Taça de Inglaterra e Taça da Liga inglesa. Em 2024/25, de resto, o Chelsea não perdeu qualquer jogo nas provas domésticas.
Esta temporada, Bompastor, de 45 anos, tem tido mais dificuldades. O Chelsea é terceiro classificado da liga inglesa, com 27 pontos, já a 12 do líder Manchester City.
Chelsea Women is delighted to announce that head coach Sonia Bompastor has extended her contract at the club through to 2030. 🙌— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) February 6, 2026
