Sonia Bompastor prolongou a ligação ao Chelsea com um novo contrato, válido até 2030, anunciaram os «blues» esta sexta-feira.

Na época passada, a primeira ao serviço do Chelsea depois de vários anos no Lyon, a treinadora luso-francesa conduziu a equipa londrina ao triplete, com a conquista do campeonato inglês, Taça de Inglaterra e Taça da Liga inglesa. Em 2024/25, de resto, o Chelsea não perdeu qualquer jogo nas provas domésticas.

Esta temporada, Bompastor, de 45 anos, tem tido mais dificuldades. O Chelsea é terceiro classificado da liga inglesa, com 27 pontos, já a 12 do líder Manchester City.

RELACIONADOS
OFICIAL: Tomás Podstawski volta ao ativo na Liga 3
OFICIAL: Besiktas apresenta três reforços esta sexta-feira
OFICIAL: James Rodríguez é reforço do Minnesota United da MLS
OFICIAL: FC Porto empresta Stephen Eustáquio ao Los Angeles FC