Pauleta é a grande novidade na convocatória da Seleção feminina
Francisco Neto chama média do Benfica e ainda Daniela Santos (Valadares Gaia) e Nádia Bravo (Sp. Braga)
Pauleta, jogadora do Benfica, é uma das três novidades na convocatória da Seleção feminina para os primeiros dois jogos de qualificação para o Mundial 2027.
A média de 28 anos, nascida em Espanha, está em Portugal desde 2016 e já obteve nacionalidade luso-espanhola. As médias Daniela Santos (Valadares Gaia) e Nádia Bravo (Sporting de Braga) são as outras estreantes na lista divulgada pelo selecionador Francisco Neto.
Portugal defronta a Finlândia em Vizela, a 3 de março (18h45), seguindo-se o duelo com a Eslováquia, em Barcelos, a 7 de março (16h00).
A lista de convocadas da Seleção feminina:
Guarda-redes: Inês Pereira (Dep. Corunha), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto);
Defesas: Beatriz Fonseca (Sporting), Carole Costa (Benfica), Carolina Correia (Torreense), Catarina Amado (Benfica), Daniela Areia Santos (Valadares Gaia), Diana Gomes (Benfica), Joana Marchão (Servette);
Médias: Andreia Bravo (Sporting), Andreia Faria (Al Nassr), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Estrasburgo), Kika Nazareth (Barcelona), Nádia Bravo (Sp. Braga), Pauleta (Benfica) e Tatiana Pinto (Juventus);
Avançadas: Ana Capeta (Juventus), Carolina Santiago (Sporting), Diana Silva (Benfica), Jéssica Silva (Al Hilal), Lúcia Alves (Benfica) e Telma Encarnação (Sporting).