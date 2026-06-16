A seleção feminina portuguesa desceu ao 22.º posto do ranking da FIFA.

A equipa das quinas foi penalizada na classificação pela recente derrota diante da Finlândia, em jogo a contar para a Liga das Nações.

Contudo, essa contrariedade, no fecho da primeira fase de qualificação para o Mundial 2027, não impediu que as comandadas por Francisco Neto vencessem o Grupo B3 e subissem à primeira divisão da Liga das Nações, já depois de ter assegurado a presença no play-off de apuramento para o torneio a ser disputado no Brasil.

A melhor posição de sempre de Portugal no ranking feminino foi um 19.º lugar, alcançado em agosto de 2023, após o Mundial do mesmo ano, disputado na Austrália e na Nova Zelândia.

A lista é liderada pela Espanha, seguida pelos Estados Unidos e Alemanha, que ocupou o lugar da Inglaterra. A França ultrapassou o Brasil no sexto posto.

No que toca às seleções lusófonas, Cabo verde é a mais bem classificada (120.º posto).